İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti
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İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

09.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:11
İngiltere'de polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun ulusal karantinaya rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun ulusal karantinaya rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Başkent Londra'daki Clapham Common Park'ta bir araya gelen StandUpX üyeleri, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi.

Polis, yürüyüşe geçen eylemcilere dağılmaları ikazında bulundu, uyarıyı dikkate almayan bazı göstericileri gözaltına aldı.

Londra Metropolitan Polisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eylemde 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Protesto amacıyla toplanmanın, kuralları ihlal etmek için gerekçe olmadığı belirtilen paylaşımda, eylem için toplanmak isteyenlere evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girildi

Grubun, son aylarda düzenlediği değişik gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Dün, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle "salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı" tespit edilmişti.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girerken Başbakan Boris Johnson, halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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