İngiltere'de polis, Kovid-19 önlemi ve aşı karşıtı gösteriye müdahale etti

İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı grubun gösteri yasağına rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları, "Kovid-19 aşısını reddedenlere kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin" İngiliz Parlamentosunda yapılacak görüşmeyi protesto etmek için Başkent Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi.

"Zorunlu aşıya hayır" ve "karantinayı sonlandırın" yazılı pankartlar taşınan gösteride, ülkede Kovid-19 aşısının uygulanmasının durdurulması ve önlemlerin kaldırılması çağrısı yapıldı.

Yürüyüşe geçen göstericiler, bir süre sonra Parlamento Meydanı'nda tekrar bir araya geldi.

Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan göstericilere müdahale etti, bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Aşı ve Kovid-19 önlemleri karşıtlarının 29 Kasım'da Londra'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği gösteride, 155 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar