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İngiltere'de plastik fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin Hull kenti yakınlarındaki Hessle'de bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi.

İngiltere'nin Hull kenti yakınlarındaki Hessle'de bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın sırasında patlamalar meydana geldi.

İngiltere'nin Hull kenti yakınlarındaki Hessle'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan alev ve yoğun duman yükselirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Bölgedeki bazı evler ve binalar tahliye edildi. Bölge sakininden pencereleri kapalı tutmaları istendi. 27 yaşındaki Cory Simmonds, yangın nedeniyle evini terk etmesinin söylendiğini belirterek, "Çok yakındık, korkunçtu, yangın büyüyor. Oradan çıkan duman yoğundu. Patlama sesleri geliyordu ve ev tam anlamıyla sarsıldı. Patlamalar sırasında pencereler sallandı, gerçekten çok korkunçtu" dedi.

Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olmazken, itfaiyenin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

(İHA)

İngiltere'de plastik fabrikasında korkutan yangın

İngiltere'de plastik fabrikasında korkutan yangın

İngiltere'de plastik fabrikasında korkutan yangın

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