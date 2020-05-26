İngiltere'de plajda kavga
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İngiltere'de plajda kavga

İngiltere'de bir plajda sosyal mesafe nedeniyle olduğu tahmin edilen nedenden dolayı kavga çıktı.

İngiltere'de plajda kavga
26.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:24

İngiltere'de bir plajda sosyal mesafe nedeniyle olduğu tahmin edilen nedenden dolayı kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bir kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında başlayan normalleşme sürecinde İngiltere'nin Broadstairs sahil kasabasındaki Viking Bay plajında sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle tahmin edilen ve en az 12 kişinin karıştığı kavga çıktı. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla plaja akın eden yüzlerce kişi ise kavgaya şahit oldu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadın ve erkeklerden oluşan bir grubun toplandığı ve kavga etmeye başladıkları görüldü.  Kavga sonucu bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken; polis, henüz olaya ilişkin kimseyi gözaltına almadı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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