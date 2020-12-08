İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu
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İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu

08.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:49
İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu

–Dünyanın gözü İngiltere'ye çevrildi.

Dünyanın gözü İngiltere'ye çevrildi. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün itibariyle başladı. Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan (91) Pfizer/ BioNTech aşısı, olan ilk kişi oldu.

Almanya'nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen corona aşısı, eksi 70 derecede çok özel soğutmalı kutularla dün gece İngiltere'ye ulaştı. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamasına başladı.

AŞIYI OLAN İLK KİŞİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Öte yandan, Kuzey İrlanda'da yaşayan Margaret Keenan adındaki 90 yaşındaki bir kadın dünya tarihine geçti. Keenan, onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan oldu. Ülkede ilk olarak 80 yaşındakin üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada "Maggie ile tanışın: Dünyada NHS'de tam olarak test edilmiş ve onaylanmış bir Covid-19 aşısı olan ilk kişi" ifadeleri kullanıldı.

AŞILAMA NASIL İLERLİYOR?

İngiltere'de, BioNTech'in aşılarının ulaşması ve kullanımı süreci şöyle işliyor;

– 800 bin doz aşı, 820 kutuyla getirildi ve tümü tek tek elle açılarak, eksi 70 derecelik ısıyı koruyup korumadığı kontrol edildi. Aşılar, karayoluyla Almanya, Belçika ve Fransa'yı geçip Manş Tüneli'nden getirildi.

– Her parti, doğruluk ve kalite kontrolünden ayrıca geçiriliyor ve bu da 24 saatlik gecikmeye neden oluyor.

– Aşıların hastanelerle, belirlenen aşı merkezlerine teslimatı başladı. İlk Covid-19 aşıları Yaşlılar Yurtları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlara, bakıcılara, evlerde kalan yaşlılara ve bu alandaki sağlık personeline yapılacak

-Koronavirüs aşı programında kişilere, ilk gün aşı vurulduktan sonra 12 gün içinde vücut "bağışıklık" kazanmaya başlıyor. 21'inci günde aşının ikinci dozu vurulduktan sonra 28'inci günde kişi koronavirüse karşı tam bağışıklık kazanıyor.


- İngiltere
İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu
İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu
İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu
İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu
İngiltere'de, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını vurulan ilk kişi Margaret Keenan oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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