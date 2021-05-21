İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı
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İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı

İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de perakende satışlar 2021 yılının nisan ayında yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

İngiltere'de perakende satışlar 2021 yılının nisan ayında yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede perakende satışların nisan ayında yüzde 9,2, giyim ürünlerinde ise yüzde 25,3 artış kaydettiği bildirildi

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının mart ayından itibaren kademeli olarak gevşetilmesiyle, nisan ayında petrol istasyonlarının satışlarında da yüzde 69,4 artış kaydedildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Lloyd Bank Perakende Satış Başkanı Aled Jones, kısıtlamaların gevşetilmesinin ve insanların yeniden 6 kişiye kadar yeniden bir araya gelebilmesinin en çok konfeksiyon sektörüne yaradığını söyledi.

İngiliz hükümetinin, salgın tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde üçüncü adımı atmasının ardından, ülkede restoran, kafe ve eğlence mekanlarının satışları da artmaya başladı.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in banka kartı kullanım verilerine göre, ülkede restoranlardaki satışlar geçen haftaya kıyasla yüzde 58, eğlence mekanlarındaki satışlar ise yüzde 171 artış kaydetti.

Ülkede konaklama sektöründeki rezervasyonlar ise geçen haftaya kıyasla yüzde 43 artış gösterdi.

İngiltere'nin önde gelen restoran rezervasyon telefon uygulaması OpenTable'ın verilerine göre ise, uygulama üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 60 artış görüldü.

İngiltere'de salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs tarihinde üçüncü aşamaya geçilmiş sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girmiş, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının iç alanlarında müşteri kabul etmesine izin verilmişti.

Bu adım kapsamında açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabiliyor, düğünlere 30'a kadar kişi katılabiliyor.

Dört aşamalı yol haritası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere, açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

20 Mayıs 2021 itibarıyla ülkede son 24 saat içerisinde 2 bin 874 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 7 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 37,2 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 21,2 milyon kişiye ise ikinci dozu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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İngiltere'de perakende satışlar yüzde 9,2 arttı - Haberler Ekonomi
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