İngiltere'de Perakende Satışlar Beklentinin Üzerinde Arttı

LONDRA (AA) – İngiltere'de şubat ayında oto ve akaryakıt dahil perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada ülkede şubat ayında oto ve akaryakıt dahil perakende satışların aylık bazda yüzde 0,4 olan beklentinin üzerine çıkarak 0,8 artış kaydettiği bildirildi.

Şubat ayında oto ve akaryakıt dahil perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 1,4 olan beklentinin üzerine çıkarak 1,5 artış kaydetti.

ONS açıklamasında şubat ayında süpermarket satışlarının aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdiği, gıda harici perakende satışlarının ise aylık bazda yüzde 0,3 düşüş kaydettiği belirtildi.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Rhian Murphy ise, "Mağazalardaki fiyatlar artmaya devam ediyor. Fakat bu artış hızı önceki aylara kıyasla daha yavaş." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de şubat ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3'ten 2,7 seviyesine gerilemişti.