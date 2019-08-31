İngiltere'de parlamentonun kraliyete karşı üstünlüğü tarihte nasıl şekillendi?

31.08.2019 09:23

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma sürecinin ülke kamuoyunda yarattığı kutuplaşma İngiliz siyasetçileri mümkün olan her türlü siyasi mekanizmadan yararlanmaya ve hatta sınırları zorlayarak yeni yöntemler aramaya teşvik etti.



Brexit sürecinde başbakandan muhalefet liderine, meclis başkanından kraliçeye kadar herkesin rolü, yetkisi ve sorumluluk sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği üzerine sayısız görüş bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle