İngiltere'de parlamentonun kraliyete karşı üstünlüğü tarihte nasıl şekillendi?
Tek bir yazılı anayasa metni bulunmayan Birleşik Krallık Anayasası monarşi ve parlamento arasındaki yüzyıllarca süren güç mücadelesinde yaşanan bazı önemli anayasal krizlerle şekillenerek bugüne geldi. İşte ülkede parlamentonun gücünü kraliyete karşı pekiştiren belli başlı olaylar.
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma sürecinin ülke kamuoyunda yarattığı kutuplaşma İngiliz siyasetçileri mümkün olan her türlü siyasi mekanizmadan yararlanmaya ve hatta sınırları zorlayarak yeni yöntemler aramaya teşvik etti.
Brexit sürecinde başbakandan muhalefet liderine, meclis başkanından kraliçeye kadar herkesin rolü, yetkisi ve sorumluluk sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği üzerine sayısız görüş bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle