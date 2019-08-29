İngiltere'de parlamentonun askıya alınmasına karşı çıkanların sayısı 1 milyonu aştı
İngiltere’de, Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış (Brexit) niyeti askıya alınana veya ertelene kadar parlamentonun tatil edilmesinin veya dağıtılmasının önüne geçilmesini isteyenlerin internet üzerinden başlattığı kampanyaya imza atanların sayısı 1 milyonu geçti.
İngiltere'de parlamentonun tatil edilmesinin veya askıya alınmasının önüne geçilmesini isteyenlerin internet üzerinden başlattığı kampanyaya imza atanların sayısı 1 milyonu geçti.
İmzaya açılan metinde, "50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den çıkış talebi askıya alınmadan parlamento tatil edilmemeli veya dağılmamalı" ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle