İngiltere'de parlamentonun askıya alınmasına karşı çıkanların sayısı 1 milyonu aştı

İngiltere'de parlamentonun askıya alınmasına karşı çıkanların sayısı 1 milyonu aştı

İngiltere’de, Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış (Brexit) niyeti askıya alınana veya ertelene kadar parlamentonun tatil edilmesinin veya dağıtılmasının önüne geçilmesini isteyenlerin internet üzerinden başlattığı kampanyaya imza atanların sayısı 1 milyonu geçti.

29.08.2019 10:15
İngiltere'de parlamentonun askıya alınmasına karşı çıkanların sayısı 1 milyonu aştı

İngiltere'de parlamentonun tatil edilmesinin veya askıya alınmasının önüne geçilmesini isteyenlerin internet üzerinden başlattığı kampanyaya imza atanların sayısı 1 milyonu geçti.


İmzaya açılan metinde, "50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den çıkış talebi askıya alınmadan parlamento tatil edilmemeli veya dağılmamalı" ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et