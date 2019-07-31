İngiltere'de otomobil yatırımları anlaşmasız Brexit korkusuyla yüzde 74 düştü
İngiltere’den Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma ihtimali ülkede otomotiv endüstrisini vurdu. İngiltere’de otomobil yatırımlar yılın ilk yarısında yüzde 75’e yakın fazla düştü.
İngiltere'den Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma ihtimali ülkede otomotiv endüstrisini vurdu. İngiltere'de otomobil yatırımları yılın ilk yarısında yüzde 75'e yakın fazla düştü. Sektör temsilcileri anlaşmasız ayrılığın en kötü netice olacağı uyarısında bulunuyor. Anlaşmasız ayrılığın ilave gümrük vergileri ve bürokrasiye yol açmasından endişe ediliyor.
Otomotiv endüstrisi İngiltere'nin en büyük ihracat kalemlerinin başında geliyor. Sektörde 800 binden fazla kişi çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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