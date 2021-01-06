İngiltere'de otomobil satışlarında sert düşüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

İngiltere'de otomobil satışlarında sert düşüş

06.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:44
İngiltere'de otomobil satışlarında sert düşüş

İngiltere'de otomobil satışları geçen yıl yüzde 29,4'lük azalış gösterdi.

İngiltere'de otomobil satışları geçen yıl yüzde 29,4'lük azalış gösterdi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılında trafiğe kayıtlı otomobil sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,4 azalarak toplam 1,63 milyona gerilediği belirtildi.

SMMT'nin açıklamasında geçen yıl itibarıyla ülkede otomobil satışında 1992 yılından bu yana en düşük verinin kaydedildiği belirtildi.

Ülkede 2019 yılında toplam 2,3 milyon otomobil satışı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İngiliz otomotiv sektörüne yansıyan maliyetinin yaklaşık 20 milyar sterlin seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes ise, "Geçen yıl mart, nisan, mayıs aylarında otomobil satışlarında yarım milyon adet kaybımız oldu. (Yılın geri kalanında) Bir daha bunu telafi edemedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Pınar Gültekin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Ersun Yanal Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de otomobil satışlarında sert düşüş - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 19:01:44. #1.14#
title