İngiltere'de otellerde 10 günlük zorunlu karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İngiltere'de otellerde 10 günlük zorunlu karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak

05.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:55
İngiltere'de otellerde 10 günlük zorunlu karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde 10 gün zorunlu karantinaya alınmasına ilişkin uygulamanın 15 Şubat'tan...

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde 10 gün zorunlu karantinaya alınmasına ilişkin uygulamanın 15 Şubat'tan itibaren başlayacağı bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin 10 günlük zorunlu karantina öncesinde havalimanları çevresindeki otellerle görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için seyahat yasağı konulan "kırmızı liste"deki 33 ülkeden gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin 15 Şubat'tan itibaren otellerde zorunlu karantinaya alınacağı kaydedilen açıklamada, karantina sürecinde şartların ihlal edilmemesi tesislerde güvenlik önlemleri alınacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen bir sağlık bakanlığı yetkilisi, salgın boyunca hükümetin, bilim adamlarının tavsiyeleri doğrultusunda önlemler aldığını ve bunun dünyanın en zorlu sınır rejimine yönelik önlemleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kovid-19'un yeni türlerine karşı hükümetin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini ifade eden yetkili, riskli ülkelerden evlerine dönen İngiliz vatandaşlarını kapsayacak otellerde zorunlu karantinayı uygulaması için sektörün tüm paydaşlarıyla görüştüklerini sözlerine ekledi.

İngiliz hükümetinin daha önce açıkladığı "kırmızı liste"de Angola, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Guyana, Lesotho, Malavi, Morityus, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Ruanda, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel, Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için bazı kararlar aldıklarını ve bu kapsamda havaalanlarında ve limanlarda polis sayısının artırıldığını, gelen yolcuların karantinaya girdiğinden emin olmak için kontrollerin sıkılaştırıldığını ve İngiliz vatandaşı olmayanların "kırmızı liste"de yer alan ülkelerden İngiltere'ye girişinin engellendiğini belirtmişti.

Tatil amacıyla yapılacak seyahatlerin yasak olduğu uyarısında bulunan Patel, gerekli haller dışında İngiltere'den yurt dışına yapılacak tüm seyahatlerin yasaklandığını ve ülkeden ayrılmak isteyenlerin gümrük görevlilerine gerekçelerini beyan etmesinin zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın Jason Statham
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de otellerde 10 günlük zorunlu karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:06:39. #1.15#
title