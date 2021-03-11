İngiltere'de ormanlık bir alanda insan cesedi bulundu
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İngiltere'de ormanlık bir alanda insan cesedi bulundu

11.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:32
İngiltere'de ormanlık bir alanda insan cesedi bulundu

(IHA) İngiltere'de günlerdir kayıp olan 33 yaşındaki kadının izini arayan polis ekipleri ormanlık bir alanda "insan kalıntıları" bulunduğunu açıkladı.

MANCHESTER-(IHA) İngiltere'de günlerdir kayıp olan 33 yaşındaki kadının izini arayan polis ekipleri ormanlık bir alanda "insan kalıntıları" bulunduğunu açıkladı.

Londra Metropolitan Polisi günlerdir kayıp olan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı ararken Kent'teki bir ormanlık alanla "insan kalıntıları" bulunduğunu söyledi. Polis kalıntılardan henüz herhangi bir kimlik doğrulanamadığını belirtti.

Metropolitan Polis Memuru Cressida Dick, yaptığı açıklamada "Bu akşam arama ekipleri çok üzücü bir şekilde ormanda insan kalıntıları buldular. Arama Kent'teki Ashford'da bir ormanlık alanda yapıldı." dedi. Dick, henüz kimlik doğrulamanın yapılamadığını, bunun zaman alacağını belirtti. Bölgede polis ekiplerinin arttırılacağını söyleyen Dick, "Bu korkunç haber karşısında son derece dehşete düştüğünü" ve meslektaşlarının insanları korumak için sokaklarda devriyede olacağını sözlerine ekledi.

Sarah Everard, geçen hafta Çarşamba günü Londra'da saat 21: 00 civarında ortadan kayboldu. Sarah Everard'ın kaybolmasından sonra olayla ilgisi olduğu düşünülen bir polis memuru kaçırma şüphesi ile tutuklandı. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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