İngiltere'de ordunun tank testinde, 300'den fazla asker hastaneye sevk edildi
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İngiltere'de ordunun tank testinde, 300'den fazla asker hastaneye sevk edildi

İngiltere'de ordunun tank testinde, 300'den fazla asker hastaneye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere Parlamento Üyesi ve Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Jeremy Quin, yaptığı açıklamada, ordunun yeni Ajax hafif tankının denemelerinde, 310 askerin sağlık sorunları yaşadığını ve hastaneye sevk edildiğini belirtti.

İngiltere Parlamento Üyesi ve Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Jeremy Quin, yaptığı açıklamada, ordunun yeni Ajax hafif tankının denemelerinde, 310 askerin sağlık sorunları yaşadığını ve hastaneye sevk edildiğini belirtti.

İngiltere'de, Kraliyet Ordusu'nun 'hafif tank' statüsündeki yeni Ajax tankının denemelerinin ardından 310 askerin çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurduğu ifade edildi. Şimdiye kadar 3.5 milyar sterlin harcanan ve 2024'te tamamlanması planlanan Ajax projesi ile ilgili olarak temmuz ayında yayınlanan hükümet raporunda, tankın güvenlik sorunları oluşturabileceği belirtilmişti. Bakan Jeremy Quin, "Ajax'ta gürültüye maruz kalmanın bir sonucu olarak, başlangıçta 121 personelin acil işitme muayenesi olması gerektiği belirlendi. Daha sonra Savunma Bakanlığı, Ajax'ta gürültüye maruz kalan herkesin muayene edilmesi konusunda çalışmalarını genişletti. Bugüne kadar, değerlendirmeye tabi tutulması gereken 189 kişi daha tespit edildi ve toplam 310 personel belirlendi" dedi. Öte yandan, askerlerin bazılarında sarsıntıya bağlı eklem ağrıları da görüldüğü aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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