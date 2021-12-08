- İngiltere'de Omicron mutasyonuna karşı B Planı

- Kapalı alanlarda maske ve kalabalık mekanlara girişte aşı pasaportu zorunluluğu

MANCHESTER - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle ülkede daha sıkı kısıtlamaları içeren "B Planı"nı açıklayarak, kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu getirildiğini ve kalabalık mekanlara girişte aşı pasaportu uygulamasına geçileceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla artan Covid-19'un Omicron mutasyonu gündemiyle Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı düzenledi. İngiltere'deki korona virüs kısıtlamalarının arttırılacağını duyuran Johnson, hükümetin bu kış Covid-19 ile başa çıkmak için "B Planı"nı yürürlüğe koyma kararı aldığını açıkladı.

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu

Mevcutta uygulanmakta olan kurallara kıyasla daha ağır kısıtlamaları içeren B Planı'na göre Pazartesi gününden itibaren insanların yeniden evden çalışmaya teşvik edilecek. Cuma gününden itibaren ise tiyatrolar ve sinemalar da dahil olmak üzere halka açık kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu olacak.

Gece kulüpleri ve kalabalık mekanlara girişlerde aşı pasaportu zorunlu

Ayrıca gece kulüpleri ve kalabalık mekanlara girişlerde aşı pasaportu uygulaması yürürlüğe girecek. İngiltere'nin B Planı'na geçmesinin "karantina" önlemi olmadığını söyleyen Johnson, insanların Noel partileri gibi etkinliklerini "iptal etmemeleri" gerektiğini vurguladı.

Omicron vaka sayısı 568'e yükseldi

Başbakan Johnson, bugün itibariyle Birleşik Krallık genelinde 131 Omicron vakasının daha tespit edilmesi ile toplam Omicron vaka sayısının 568'e yükseldiğini aktardı. İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron mutasyonun Covid-19'un Delta mutasyonundan "çok daha hızlı büyüdüğünü" ve tüm dünyada hızla yayıldığını" söyleyen Johnson, vaka sayılarının daha fazla artabileceği konusunda uyardı. Johnson, Güney Afrika'da Omicron nedeniyle hastaneye yatışların 1 haftada yaklaşık olarak ikiye katlandığını söyleyerek, bunun İngiltere'deki hastaneye yatışlarda ve ölümlerde de büyük bir artışa yol açabileceğini belirtti.

Johnson, virüsün yayılmasını önlemek için "herkesin yapabileceği en büyük önlemin aşı olmak" olduğunu vurgularken, insanlara sağlık yetkilileri tarafından davet edilir edilmez destekleyici aşı dozlarını almaları gerektiğini söyledi.