İngiltere'de ölümler son 24 saatte 717 kişi arttı
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İngiltere'de ölümler son 24 saatte 717 kişi arttı

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.

13.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:05
İngiltere'de ölümler son 24 saatte 717 kişi arttı

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı. Koronavirüse bağlı ölüm vakalarının sayısı son 24 saatte 717 artarak, 11 bin 329 oldu.

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 342 kişi artarak, 88 bin 621 oldu. İngiliz Hükümeti tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği, tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.     


Kaynak: DHA

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