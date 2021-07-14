İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi

İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı Arooj Shah'a ait araç kundaklandı.

İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı Arooj Shah'a ait araç kundaklandı.

Oldham'da bu yılın başında konsey liderliğine seçilen Arooj Shah'a ait araç, dün erken saatlerde kasıtlı olarak ateşe verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Greater Manchester Polisinden bir sözcü, yaptığı açıklamada, "Aracın kasten ateşlendiği ve komşu bir mülkte hafif hasara yol açtığı tespit edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Dedektif Başmüfettiş Wesley Knights da "Bu yangın, bir aracı yok etti ve komşu bir mülke de zarar verdi. Bu pervasız, tiksindirici bir hareket. Kimsenin yaralanmaması büyük şans." ifadesini kullandı.

Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Çok sayıda siyasetçiden Shah'a destek

Saldırı, İngiltere futbol takımının EURO 2020 finalinde İtalya'ya yenilmesinin ardından 3 siyahi oyuncunun internette ırkçı saldırılara uğraması ve sonrasında ülkenin gündemine oturan ırkçılığın, yine ülke çapında kınanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Kundaklama olayının ardından çok sayıda siyasetçi, Shah'a desteğini iletti.

İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Qureshi, Arooj Shah'la dayanışma mesajı paylaşarak, siyasetteki hiç kimsenin böyle bir durumla yüzleşmemesi gerektiğini bildirdi.

Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, Twitter'dan "Bu, kesinlikle dehşet verici ve olay tüm yönleriyle araştırılacak." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Salih Uçan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 23:38:52. #1.16#

title