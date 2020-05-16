İngiltere'de okulların açılma tarihine öğretmenlerden tepki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 1 Haziran'dan itibaren okulların yeniden açılacağını duyurması eleştirilere neden olurken öğretmen sendikaları bu karara tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 1 Haziran'dan itibaren okulların yeniden açılacağını duyurması eleştirilere neden olurken öğretmen sendikaları bu karara tepki gösterdi.

Korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan çıkış için hazırlanan İngiltere'de hükümet, 1 Haziran'dan itibaren ülke genelindeki ilkokullarda aşamalı olarak yeniden derslerin başlayacağını açıkladı. Hükümetin kararına rağmen bazı yerel yetkililer 1 Haziran'da okulları açmayacaklarını duyurdu. Hükümet tarafından hazırlanan planlara, okula dönmenin güvenli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkan öğretmen sendikalarının temsilcileri Cuma günü hükümetin bilimsel danışmanlarıyla bir araya geldi. Ancak okulların ne zaman açılacağı konusunda anlaşamaya varılamadı.

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), korona virüs enfeksiyon oranlarının İngiltere'deki okulların yeniden açılmasına engel olacak kadar yüksek olduğunu söyleyerek öğretmen sendikalarını destekledi. Tabipler Birliği konseyinin başkanı Chaand Nagpaul, "İkinci bir ani yükselme riskini göze alamayız, bu virüsün yayılmasını artıracak eylemler gerçekleştiremeyiz. Vaka sayıları çok daha düşük olana kadar, okulları yeniden açmayı düşünmemeliyiz" diye konuştu.

İngiltere Çocuk Komiseri Anne Longfield, "Hükümet ve öğretmenler sendikası kavga etmeyi bırakıp bir plan üzerinde anlaşmaya varmalıdır" ifadelerini kullanarak okulların olabildiğince çabuk açılması gerektiğini savundu. Dezavantajlı olan çocukların okulların kapalı olmasıyla ilgili zarar görebileceğini söyleyen Longfield, "Bir dizi nedenden dolayı evde iyi eğitime erişemeyen yüz binlerce çocuğun olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Ancak, tüm çocukların yazdan önce bir şekilde okula dönmeleri için çalışmalıyız" dedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamasından sonra Liverpool'da okulların "en azından" Haziran ortasına kadar yeniden açılmayacağı duyuruldu. Liverpool Belediyesi'nin Çocuk ve Gençlik Hizmetler Müdürü olan Steve Reddy, "Yol gösterici ilkemiz, okulların bir an önce değil, güvenli olduğunda tekrar açılabilmesidir" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Güvenli olmadığı sürece okulları yeniden başlatmaya yönelik bir öneriyi desteklemem" dedi.

20 Mart'tan itibaren korona virüs nedeniyle kapalı olan okulların 1 Haziran'dan itibaren açılması kararı Birleşik Krallık genelinde sadece İngiltere uygulayacak. Birleşik Krallığa bağlı olan Galler'deki okullar 1 Haziran'da eğitime başlayamayacaklarını açıklarken İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki okulların da yaz tatilinden önce derslere başlanması beklenmiyor. - LONDRA

Kaynak: İHA