İngiltere'de okullarda cinsel taciz ve istismarın yaygın olduğu ortaya çıktı

İngiliz hükümeti tarafından yapılan bir inceleme, okullarda cinsel taciz ve çevrimiçi ortamlarda istismarın yaygın olduğunu gösterdi.

İngiliz hükümeti tarafından yapılan bir inceleme, okullarda cinsel taciz ve çevrimiçi ortamlarda istismarın yaygın olduğunu gösterdi.

İngiliz hükümetinin bazı okullardaki 900 öğrenciyi kapsayan incelemesi, cinsiyetçi lakaplardan müstehcen fotoğraf taleplerine kadar okullarda cinsel tacizin ve istismarın yaygın olduğunu ortaya koydu.

Cinsel taciz ve çevrimiçi ortamlarda maruz kalınan istismarın, İngiltere'deki gençlerin günlük yaşamlarında çok yaygın hale geldiği ve normalleştiğine işaret eden incelemede, "Eğitimcilerin görüştüğü 32 okul ve kolejden kız öğrencinin yaklaşık yüzde 90'ı, cinsiyetçi lakap takma ve kendilerine müstehcen materyal gönderildiği olayların en azından 'ara sıra' olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Soruşturmada, bu öğrencilerin cinsel sağlık ve ilişkiler eğitiminin de yetersiz olduğunu aktardığı belirtilerek, "Bu tür davranışlar o kadar yaygındı ki bazı öğrenciler hükümet müfettişlerine bunu bildirmenin bir anlamı olmadığını ve akranları tarafından izole edilme korkusunun, bu davranışı durdurmaya çalışmaktan daha ağır bastığını söyledi." denildi.

Ayrıca, pek çok kız öğrenci, kendilerinden defalarca müstehcen fotoğraflarını paylaşmalarının istendiğini ve erkek öğrencilerin kız öğrencilerden aldıkları görüntüleri çevrimiçi sohbet gruplarında arkadaşlarıyla paylaştıklarını anlattı.

İngiliz hükümetinin yaptığı inceleme, bu yılın başlarında kurulan "Everyone's Invited (Herkes davetli)" adlı bir internet sitesinde, binlerce kadın ve kız öğrencinin yaşadığı cinsel taciz ve istismar olaylarını anlatmasının ardından geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci