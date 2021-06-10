İngiltere'de okullarda cinsel taciz ve istismarın yaygın olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de okullarda cinsel taciz ve istismarın yaygın olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de okullarda cinsel taciz ve istismarın yaygın olduğu ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiliz hükümeti tarafından yapılan bir inceleme, okullarda cinsel taciz ve çevrimiçi ortamlarda istismarın yaygın olduğunu gösterdi.

İngiliz hükümeti tarafından yapılan bir inceleme, okullarda cinsel taciz ve çevrimiçi ortamlarda istismarın yaygın olduğunu gösterdi.

İngiliz hükümetinin bazı okullardaki 900 öğrenciyi kapsayan incelemesi, cinsiyetçi lakaplardan müstehcen fotoğraf taleplerine kadar okullarda cinsel tacizin ve istismarın yaygın olduğunu ortaya koydu.

Cinsel taciz ve çevrimiçi ortamlarda maruz kalınan istismarın, İngiltere'deki gençlerin günlük yaşamlarında çok yaygın hale geldiği ve normalleştiğine işaret eden incelemede, "Eğitimcilerin görüştüğü 32 okul ve kolejden kız öğrencinin yaklaşık yüzde 90'ı, cinsiyetçi lakap takma ve kendilerine müstehcen materyal gönderildiği olayların en azından 'ara sıra' olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Soruşturmada, bu öğrencilerin cinsel sağlık ve ilişkiler eğitiminin de yetersiz olduğunu aktardığı belirtilerek, "Bu tür davranışlar o kadar yaygındı ki bazı öğrenciler hükümet müfettişlerine bunu bildirmenin bir anlamı olmadığını ve akranları tarafından izole edilme korkusunun, bu davranışı durdurmaya çalışmaktan daha ağır bastığını söyledi." denildi.

Ayrıca, pek çok kız öğrenci, kendilerinden defalarca müstehcen fotoğraflarını paylaşmalarının istendiğini ve erkek öğrencilerin kız öğrencilerden aldıkları görüntüleri çevrimiçi sohbet gruplarında arkadaşlarıyla paylaştıklarını anlattı.

İngiliz hükümetinin yaptığı inceleme, bu yılın başlarında kurulan "Everyone's Invited (Herkes davetli)" adlı bir internet sitesinde, binlerce kadın ve kız öğrencinin yaşadığı cinsel taciz ve istismar olaylarını anlatmasının ardından geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Evinde vahşice katledilen Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Evinde vahşice katledilen Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
Koronanın yeni belirtileri ortaya çıktı! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Hasibe Eren Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ergin Ataman Burak Yılmaz Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de okullarda cinsel taciz ve istismarın yaygın olduğu ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 17:09:43. #1.13#

title