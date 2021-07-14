İngiltere'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
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İngiltere'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

İngiltere'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 42 bin 302 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İngiltere'de son 24 saatte 42 bin 302 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 128 bin 530'a yükseldi.

Son 24 saatte 42 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 55 bin 761 vakanın saptandığı 15 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 233 bin 761'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 37 bin 90'a ulaşırken, bunlardan 35 milyon 155 bin 767'sine ikinci doz aşı yapıldı.

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açmıştı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını, bu kapsamda sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun sona ereceğini duyurmuştu.

Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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