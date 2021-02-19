İngiltere'de ocak ayında perakende satışları yüzde 8,2 daraldı
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İngiltere'de ocak ayında perakende satışları yüzde 8,2 daraldı

19.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:31
İngiltere'de ocak ayında perakende satışları yüzde 8,2 daraldı

İngiltere'de 2021 yılının ocak ayında perakende satışları yüzde 8,2 düştü.

İngiltere'de 2021 yılının ocak ayında perakende satışları yüzde 8,2 düştü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede perakende satışları 2021 yılının ocak ayında yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan karantina nedeniyle aylık bazda yüzde 8,2 daraldı.

ONS'den yapılan açıklamada, ocak ayında perakende sektörü satışlarındaki daralmanın salgın sürecinde geçen yılın nisan ayından sonraki ikinci en sert aylık daralma olduğu belirtildi.

Açıklamada İngiltere'de şirketlerin halen devam eden üçüncü karantina boyunca 2020 yılının bahar dönemine kıyasla mevcut koşullara daha iyi adapte olduğu belirtildi.

ONS açıklamasında ayrıca ülkede 2020 yılının ocak ayında toplam perakende satışları içerisinde internet üzerinden yapılan satışların payının yüzde 35,2 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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