İngiltere'de Noel nedeniyle 32 kilometrelik TIR kuyruğu

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover Limanı'nda birçoğu Noel hediyesi ve yiyeceklerle dolu TIR ve kamyonlar, 32 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan Dover Limanı'nda birçoğu Noel hediyesi ve yiyeceklerle dolu TIR ve kamyonlar, 32 kilometrelik kuyruk oluşturdu. İngiltere medyası, oluşan kuyruğu 'kaos' olarak duyurdu.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Dover Limanı'nda birçoğu Noel hediyeleri ve yiyeceklerle dolu TIR ve kamyonlar 32 kilometrelik kuyruk olmasına neden oldu. İngiliz medyası, Perakendeciler, Noel için Ağustos ayında sipariş ettikleri ürünlerin, Çin'de Covid-19'un yol açtığı 'nakliye kaosu' nedeniyle hala İngiltere'ye ulaşmadığını ifade etti. İngiliz firmalar, Çin'in Qingdao kentinden İngiltere'ye konteyner sevkiyatlarının ertelendiğini ve sevkiyat fiyatlarının dört katına çıktığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı