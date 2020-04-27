İngiltere'de NHS'den çocuklar için "acil" kodlu uyarı
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İngiltere'de NHS'den çocuklar için "acil" kodlu uyarı

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS), çocuklar için "acil" kodu ile bir uyarı yayınlarken, çocuklarda korona virüs bağlantılı yeni semptomlar olabileceğini açıkladı.

İngiltere'de NHS'den çocuklar için
27.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:15

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS), çocuklar için "acil" kodu ile bir uyarı yayınlarken, çocuklarda korona virüs bağlantılı yeni semptomlar olabileceğini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da korana vakaları artmaya devam ederken, İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi tarafından çocuklar için acil kodu ile bir uyarı yayınlandı. NHS, yayınladığı uyarıda İngiltere'de çocuklarda korona virüs nedeni ile inflamatuar sendromu görüldüğü ya da henüz tespit edemedikleri yeni bir virüs olabileceğini ifade etti. NHS, bu yeni hastalığın korona virüse yakalanan ve yakalanmayan çocuklarda görüldüğünü aktarırken, bu yeni hastalıkta ağır korona virüs belirtileri yanı sıra Toksik Şok Sendromu ve Atipik Kawasaki, hastalığının belirtilerinin de olduğunu dile getirdi. NHS, yayınlanan uyarıda karın ağrısı, mide ve bağırsak sorunları, kardiyak inflamasyon (İltihap) belirtileri gösteren çocukların acil olarak hastaneye sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, çocuklarda görülen bu yeni hastalığın İngiltere genelinde ne kadar yaygın olduğunu henüz bilinmediğini aktarırken, ancak vakaların başta başkent Londra olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde gözlendiğini ifade etti.

İnflamasyon, tahriş, yaralanma veya enfeksiyona karşı vücudun tepkisi anlamına gelen tıbbi terimdir, bulaşıcı bir organizmaya, antijene veya doku yaralanmasına karşı vücudun normal koruyucu tepkisidir.

(İHA)

Kaynak: İHA

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