Son dakika haberleri: İngiltere'de narkotik operasyonunda 11 polis yaralandı
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Son dakika haberleri: İngiltere'de narkotik operasyonunda 11 polis yaralandı

23.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:16
Son dakika haberleri: İngiltere'de narkotik operasyonunda 11 polis yaralandı

Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'da narkotik operasyonu sırasında 'aşındırıcı maddeye' maruz kalan 11 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da narkotik operasyonu sırasında 'aşındırıcı maddeye' maruz kalan 11 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki endüstriyel belde Barnet'da polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonu sırasında, 11 polis memuru 'aşındırıcı maddeye' maruz kaldığı için hastaneye kaldırıldı. Polis operasyonuna tanık olan çevre sakinleri, polis ekiplerinin bölgeye gelmeden önce patlama sesi duyduklarını ifade etti. Bölgeye, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken; bir grup kişinin de operasyon kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.Polisten yapılan açıklamada, kaç kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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