- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi...

- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.