- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi...
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- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı

- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.

- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi...
- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi...
- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi...
- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'de 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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