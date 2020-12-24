İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu

24.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:54
İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsünün mutasyonu nedeniyle Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda mahsur kalan Türk TIR şoförlerinin kahvaltı ettiği anlar İngiliz medyasında gündem oldu.

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsünün mutasyonu nedeniyle Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda mahsur kalan Türk TIR şoförlerinin kahvaltı ettiği anlar İngiliz medyasında gündem oldu.

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüsten dolayı Fransa sınırının Dover Limanı'nın ulaşıma kapanmasının ardından  binlerce TIR şoförü otoyolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların içinde Türk şoförler de vardı. İngiliz yayın organı Metro gazetesi, Dover Limanı'nda kalan Türk şoförünün sabah kahvaltısını haberleştirdi. 

"TÜRKLER KAHVALTIDAN ÖDÜN VERMİYOR"

Gazete haberinde, "Türk şoförleri kahvaltıdan ödün vermiyor. TIR dorsesinde Türk şoförlerin kahvaltı keyfi. Menüde, sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir var" ifadelerini kullandı. Türk  şoförün masasında yer alan kahvaltı menüsünü tek tek yayınlayan gazete, TIR ve kamyon şoförlerinin bekleyişinin drama dönüştüğüne dikkat çekti.

İNGİLTERE'DE MUTASYON KUYRUĞU

İngiliz yetkililerin koronavirüsünün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçmiş, birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurmuştu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluşmuştu. İngiltere'nin lojistik açıdan en yoğun merkezi kentin Dover Limanını çevresinde TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.


İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu
İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Furkan Palalı Burak Özçivit İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Hakem Ankara İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:59:05. #1.14#
title