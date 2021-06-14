İngiltere'de Müslümanların, politikaları sağa kayan İşçi Partisine desteği azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de Müslümanların, politikaları sağa kayan İşçi Partisine desteği azaldı

İngiltere'de Müslümanların, politikaları sağa kayan İşçi Partisine desteği azaldı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de Müslümanların, İşçi Partisine desteğinin azaldığı ortaya çıkarken, partinin lideri Keir Starmer, Müslüman seçmenleri hafife almaması konusunda uyarıldı.

İngiltere'de Müslümanların, İşçi Partisine desteğinin azaldığı ortaya çıkarken, partinin lideri Keir Starmer, Müslüman seçmenleri hafife almaması konusunda uyarıldı.

Survation adlı araştırma şirketi tarafından Labour Muslim Network için yapılan ankete göre, Müslümanların yüzde 72'si kendilerini İşçi Partisi ile özdeşleştirdiklerini söyledi.

Ancak Jeremy Corbyn'in liderliğinin ardından iç ve dış politikada sağa kayma ve Starmer'ın partideki İslamofobi ile mücadele etme konusundaki isteksizliği nedeniyle İşçi Partisine verilen destek düştü.

Ankete katılanların yüzde 37'si, İşçi Partisi hakkındaki görüşlerinin son 12 ayda olumsuz yönde değiştiğini belirtti.

???????Starmer'ın liderliğiyle ilgili olarak da İngiliz Müslümanların yüzde 22'si olumlu, yüzde 29'u olumsuz yönde görüş beyan etti.

İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, Guardian gazetesinde yer alan açıklamasında, "Bu anket, Müslümanların desteğinin hafife alınamayacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Partinin, Müslümanların önemsediği konular olan eşitsizlikle mücadele, kamu hizmetlerine yatırım, ırkçılığın yanı sıra Filistin ve Keşmir gibi yerlerde adaleti savunmada net olduğunu göstermesi gerektiğini kaydeden Sultana, "Bu hem yapılması gereken doğru şey hem de bu anketin gösterdiği gibi seçimler açısından bir gereklilik." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni liderin politikaları eleştiriliyor

Partinin eski lideri Corbyn, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Yahudi karşıtlığıyla suçlanıp parti üyeliği askıya alınmıştı.

Nisan 2020'de partinin başına gelen "Sir" ünvanlı Starmer ise Filistin konusunda daha farklı tutum takınmış, hatta bir Yahudi örgütünün müdahalesinin ardından halka açık iftar etkinliğine katılmaktan vazgeçmişti.

Geçen sene kasım ayında yapılan bir ankette, İşçi Partisinin Müslüman destekçilerinin üçte birinden fazlası parti içinde doğrudan İslamofobi'ye maruz kaldığını, yarısından fazlası da İslamofobi ile mücadelede yeni yönetime güvenmediğini belirtmişti.

Müslüman üyeler ve destekçilerin yüzde 59'unun "parti yönetimi tarafından yeteri kadar iyi temsil edildiğini" düşünmediğini dile getirdiği ankette, katılımcıların yüzde 55'i "İslamofobi ile etkili bir şekilde mücadele etmede İşçi Partisi yönetimine güvenmediğini" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

İngiltere'den Erdoğan ve Johnson görüşmesine ilişkin açıklama
İngiltere'den Erdoğan ve Johnson görüşmesine ilişkin açıklama
Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşma sağladı
Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşma sağladı
İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...
İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Meral Akşener Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Sarp Akkaya Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Merih Demiral Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de Müslümanların, politikaları sağa kayan İşçi Partisine desteği azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:45:36. #1.16#

title