İngiltere'de Müslüman kadınlara saldırıp başörtüsünü yırtan kadına 20 ay hapis cezası

İngiltere'de Müslüman kadınlara saldırıp başörtüsünü yırtan kadına 20 ay hapis cezası

İngiltere'de Ellie Burns isimli bir kadın Müslüman bir kadına yumruk atıp başörtüsünü yırtmaktan ve başka bir kadına da tokat atıp itmekten ötürü hapse mahkum edildi.

10.09.2019 18:45
İngiltere'de Müslüman kadınlara saldırıp başörtüsünü yırtan kadına 20 ay hapis cezası

İngiltere'de Ellie Burns isimli bir kadın Müslüman bir kadına yumruk atıp başörtüsünü yırtmaktan ve başka bir kadına da tokat atıp itmekten ötürü hapse mahkum edildi.


Yorkshire pazarında iki müşteriye saldıran Burns ırkçı saldırıdan ötürü mahkeme karşısına çıktı ve tutuklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et