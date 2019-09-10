İngiltere'de Müslüman kadınlara saldırıp başörtüsünü yırtan kadına 20 ay hapis cezası

10.09.2019 18:45

İngiltere'de Ellie Burns isimli bir kadın Müslüman bir kadına yumruk atıp başörtüsünü yırtmaktan ve başka bir kadına da tokat atıp itmekten ötürü hapse mahkum edildi.



Yorkshire pazarında iki müşteriye saldıran Burns ırkçı saldırıdan ötürü mahkeme karşısına çıktı ve tutuklandı. Euronews.com'da Görüntüle