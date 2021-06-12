İngiltere'de Müslüman kadın milletvekili Sultana: "Irkçılık ve tacizle yüzleşmeye alışmak zorunda kaldım"
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İngiltere'de Müslüman kadın milletvekili Sultana: "Irkçılık ve tacizle yüzleşmeye alışmak zorunda kaldım"

İngiltere'de Müslüman kadın milletvekili Sultana: 'Irkçılık ve tacizle yüzleşmeye alışmak zorunda kaldım'
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, siyasette genç bir Müslüman kadın olarak ırkçılık ve tacizle yüzleşmeye alışmak zorunda kaldığını belirtti.

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, siyasette genç bir Müslüman kadın olarak ırkçılık ve tacizle yüzleşmeye alışmak zorunda kaldığını belirtti.

Sultana, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özellikle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı konuşmaların ardından sosyal medyada kendisine yönelik çok sayıda saldırgan mesajın paylaşıldığını belirtti.

Bu mesajlardan bazılarını Twitter'dan paylaşan Sultana, "Bunları paylaşıyorum çünkü insanların siyasette genç bir Müslüman kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sultana, kendisine destek mesajları gönderenlere de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Siyasette genç bir Müslüman kadın olarak ırkçılık ve tacizle yüzleşmeye alışmak zorunda kaldım. İğrenç ama bana cesaret veren şey, en çok onlara umut verdiğimi söyleyen genç kadınlardan gelen destek ve dayanışma mesajları. Bu benim için dünyalara bedel. Teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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