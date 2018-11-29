Suriyeli Çocuğa Eziyet Eden 16 Yaşındaki Öğrenciye Nefret Suçu Soruşturması Başlatıldı
İngiltere'de, Suriyeli mülteci çocuğa okulun ortasında eziyet eden 16 yaşındaki öğrenci hakkında, nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
İngiltere'de Suriyeli mülteci çocuğa saldıran 16 yaşındaki öğrenci hakkında nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Saldırının kurbanı olan Suriyeli mülteci ile ailesinin de korunmasına yönelik tedbir alındığı bildirildi.
İNGİLİZ POLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Ülkenin kuzeyindeki Huddersfield kentinde 15 yaşındaki bir Suriyeli mülteci çocuğa saldırıldığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İngiliz polisinden açıklama geldi.
16 YAŞINDA ERKEK ÇOCUĞU SORGULANIYOR
Olayın 25 Ekim'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir gün sonra saldırının kendilerine ihbar edilmesini takiben başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşında bir erkek öğrencinin sorgulandığı kaydedildi.
NEFRET SUÇU KAPSAMINDA MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Saldırganın nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, saldırının kurbanı olan Suriyeli mülteci ile ailesinin de korunmasına yönelik tedbir alındığı bildirildi.
Polis, Suriyeli çocuğun daha önce maruz kaldığı bir başka saldırıyla ilgili olarak da 3 öğrencinin sorgulandığını duyurdu.
Olayın gerçekleştirildiği okul Almondbury Community'den yapılan açıklamada da olayın "son derece ciddiyetle" ele alındığı vurgulandı.
"SENİ BOĞACAĞIM" DEYİP AĞZINA SU DÖKTÜ
Dün sosyal medyada yayılan cep telefonuyla çekilmiş videoda, saldırganın adıyla seslenerek yaklaştığı Suriyeli çocuğu yere yıktığı görülüyordu. Saldırgan daha sonra "seni boğacağım" dediği mülteci çocuğun ağzına zorla su döküyordu.
Öte yandan videonun yayılmasını takiben gönüllülerin başlattığı bir kampanya ile Suriyeli mülteci çocuk için yaklaşık 50 bin sterlin bağış toplandı.
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suriye vatandaşı defol buradan asıl gereksiz olan sizsinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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insanın doğarken seçme hakkı yoktur sözüm SUREYESİZ rumuzlu arkadaşa ve onun gibilereCevap Yaz Yayından Kaldır
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Babaları gider ingilize sığınır vatanınını savunmazsa oğluna olacağı budur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hic kimse evinde yabanci bir insan görmek istemez.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Suriyelinin güzel vatanıma hayrı olmaz ama kendi insanım her ne olursa olsun İngiliz gibi yapmaz bizde merhamet varCevap Yaz Yayından Kaldır