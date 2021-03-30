İngiltere'de muhalefet, hükümeti okullardaki cinsel saldırı iddialarını ciddiye almamakla suçladı

İngiltere'de öğrencilerin, yaşadıkları "cinsel taciz ve saldırı" olaylarını bir internet sitesinde anlatması tepkilere yol açarken muhalefet, hükümeti okullarda cinsel taciz iddialarını ciddiye almamakla suçladı.

İngiltere'de öğrencilerin, yaşadıkları "cinsel taciz ve saldırı" olaylarını bir internet sitesinde anlatması tepkilere yol açarken muhalefet, hükümeti okullarda cinsel taciz iddialarını ciddiye almamakla suçladı.

Okullarda cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten yaklaşık 6 bin öğrenci, isimlerini gizli tutarak "Everyone's Invited" adlı web sitesinde yaşadıklarını anlattı.

Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu mağdurların çoğu, okul arkadaşları ya da aynı sosyal çevreyi paylaştığı kişiler tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını aktardı.

Everyone's Invited'ın kurucusu Soma Sara, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, geçen hafta paylaşımların sayısında ciddi artış olduğunu ve bu paylaşımlarda devlet okullarıyla üniversitelerin adının çok sık geçmeye başladığını dile getirdi.

Sara, erkek ve kız çocuklarından gelen cinsel saldırılara ilişkin paylaşımların ülkede var olan önemli bir soruna işaret ettiğini kaydetti.

Times Radio'ya konuşan İşçi Partisinden gölge aile bakanı Jess Philips, okullarda cinsel şiddetin yaygın olduğunu ve hükümetin buna yönelik soruşturma başlatması gerektiğini belirterek okullarda cinsel şiddeti önlemeye yönelik bir yasanın çıkarılmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Philips, dün ITV'ye yaptığı açıklamada, ülkede cinsel şiddet konusunda öne çıkan kişilerin görmezden gelindiği, devletin ve hükümetin bu tür vakaları ciddiye almadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sitedeki şikayetlerin kendisini şoke etmediğini, 4 yıl önce bu tür olayları ortaya çıkaran raporların hükümete bildirildiğini kaydeden Philips, 16-18 yaşlarındakilerin üçte birinin, 13-21 yaşlarındakilerin de üçte ikisinin okullarda tacize uğradığını gösteren verilere rağmen hükümetin önlem almadığına dikkati çekmişti.

"Cinsel taciz ve saldırı vakalarını bildirenlere destek ve danışmanlık sağlanacak"

Mağdurların gelecek hafta Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak şikayet ve yardım hattına başvurması için çağrıda bulunan İngiliz polisi, internet sitesindeki şikayetlerin tek tek incelendiğini ve adı geçen okullarla iletişime geçilmeye başlandığını duyurdu.

İngiliz medyasına konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim Bakanlığından bir sözcü de şikayetlerin "şok etkisi" yarattığını, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının Everyone's Invited sitesinin yetkilileriyle iletişim halinde olduğunu, cinsel taciz ve saldırı vakalarını bildirenlere destek ve danışmanlık sağlayacaklarını aktardı.

BBC'ye açıklamada bulunan İngiltere Emniyet Müdürleri Konseyi üyesi Simon Bailey, okullardaki taciz ve istismara yönelik şikayetlerinin etkisinin daha önce ortaya çıkan "futbolda taciz skandalı"ndan daha büyük olabileceğini belirtti.

Çocukların sağlıklı ilişki kurmaları konusunda ailelere büyük görev düştüğünü söyleyen Bailey, eğitim kurumlarında kadın düşmanlığı, cinsel taciz ve saldırıları hoş gören bir kültürle mücadele edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar