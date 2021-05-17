İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili, İsrail karşıtı göstericilere hakaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili, İsrail karşıtı göstericilere hakaret etti

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili, İsrail karşıtı göstericilere hakaret etti
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den milletvekili Michael Fabricant, Londra'daki İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" dedi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den milletvekili Michael Fabricant, Londra'daki İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" dedi.

Fabricant, Twitter hesabından cumartesi günü Londra'daki İsrail Büyükelçiliğinin önünde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaşarak "Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar." diye yazdı.

Irkçılık karşıtı Hope Not Hate adlı gruptan yapılan açıklamada, "Gergin durumlar, toplumda bölünmeyi kışkırtan nefret dolu ırkçılık değil, toplulukları bir araya getirmek isteyen insanların istikrarlı liderliğini gerektirir. Muhafazakarlar, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı." ifadesine yer verildi.

British Future adlı düşünce kuruluşunun direktörü Sunder Katwala da Twitter hesabından "İngiliz Yahudilerini İsrail politikasından sorumlu tutmanın ırkçılık olduğunu bilen herkes, Michael Fabricant'ın tweetinde de ırkçılığı görebilir." paylaşımını yaptı.

İfadesi tepki çeken Fabricant'ın daha sonra mesajını sildiği görüldü.

Cumartesi günü Gazze'ye yönelik saldırıya tepki amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde yapılan gösteride polisle göstericiler çatışmıştı. Eylemciler, akşam saatlerinde elçilik önündeki barikatları aşmaya çalışmış, bunun üzerine polis göstericilere müdahalede bulunmuştu. Yaklaşık bir saat süren müdahalede 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Fabricant, sık sık düzenledikleri gösterilerde polisle çatışan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları için aynı ifadeyi kullanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ceyda Ersoy Serdar Ortaç Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili, İsrail karşıtı göstericilere hakaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 08:14:27. #1.14#

title