İngiltere'de müezzini bıçaklayan saldırgan, 11 yıl hapse mahkum edildi
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İngiltere'de müezzini bıçaklayan saldırgan, 11 yıl hapse mahkum edildi

14.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:28
İngiltere'de müezzini bıçaklayan saldırgan, 11 yıl hapse mahkum edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir camide müezzini bıçaklayarak yaralayan saldırgana, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir camide müezzini bıçaklayarak yaralayan saldırgana, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Londra Polisinden yapılan açıklamada, "30 yaşındaki Daniel Horton, 14 Aralık Pazartesi günü 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen soruşturma görevlisi Dedektif Daniel Jones, olayı "şok edici ve acımasız saldırı" şeklinde niteledi.

Jones, "Horton, kurbanın yaralarının görüntüleri kendisine gösterildiğinde gülümseme cüretinde bulundu ve tiksindirici eyleminden pişmanlık duymadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle saldırganın uzun bir süre hapis cezası almasına sevindiğini kaydeden Jones, saldırı esnasında Horton'u durduran cemaat ile yargılama süresince iş birliği yapan müezzine teşekkürlerini iletti.

Müezzin Maglad'ı boynundan bıçaklamıştı

Saldırgan, bu yılın şubat ayında Regents Park yakınlarındaki Londra Merkez Camii'ndeki namaz sırasında müezzin Raafat Maglad'ı boynundan bıçaklamıştı.

Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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