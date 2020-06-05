İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastasında iyileşme belirtisi gösterdi
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İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastasında iyileşme belirtisi gösterdi

İngiltere'de koronavirüs salgınına ilişkin yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüs (Covid-19) hastası 10 kişi evde mide ekşimesi ilacı ile tedavi edildiğini ve iyileşme belirtisi gösterdiğini duyurdu.

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastasında iyileşme belirtisi gösterdi
05.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:08

İngiltere'de koronavirüs salgınına ilişkin yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüs (Covid-19) hastası 10 kişi evde mide ekşimesi ilacı ile tedavi edildiğini ve iyileşme belirtisi gösterdiğini duyurdu.

İngiltere'de koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Tıp dergisi Gut'da yayımlanan raporda mide ekşimesi ilacının evdeki 10 koronavirüs hastasının tedavisinde işe yaradığı ifade edildi. Çalışmanın daha büyük gruplarda denenmeye başlaması planlanırken, Northwell Health doktoru ve gazete yazarı Doktor Joseph Conigliaro, "Bu hastalara hitap etmenin ve onları hastaneden uzak tutmanın ve daha iyi hissetmelerini sağlamanın en iyi yolunun ne olduğunu bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

24-48 SAATTE İYİLEŞME BELİRTİSİ GÖSTERDİ

Raporda, çalışma deneklerinden biri hariç öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları olanların  ilk 10 gün içinde ilacı aldığı ve tüm hastaların  durumunda 24 ile 48 saat içinde iyileşme olduğu belirtildi. "Bu bulgular famotidinin koronavirüsün seyrini etkileyebileceğini düşündürmektedir" açıklaması yapıldı.


Kaynak: DHA

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