İngiltere'de mezun olan yabancı öğrenciler çalışmak için 2 yıl daha kalabilecek

İngiltere hükümeti, lisans veya lisanüstü eğitimini İngiltere'de başarıyla tamamlamış yabancı öğrencilerin çalışmak ya da iş aramak için iki yıl daha ülkede kalma başvurularını 1 Temmuz'dan itibaren yapabileceklerini açıkladı.

İngiltere hükümeti, lisans veya lisanüstü eğitimini İngiltere'de başarıyla tamamlamış yabancı öğrencilerin çalışmak ya da iş aramak için iki yıl daha ülkede kalabileceklerini açıkladı.

Mezun Rotası adı verilen uygulama 1 Temmuz 2021'den itibaren başvurulara açılacak.

Buna göre, yabancı öğrenciler, eğitimlerinin ardından maksimum iki yıl (doktora öğrencileri ise üç yıl) Birleşik Krallık'ta kalıp çalışabilecek ya da iş arayabilecekler.

Başvuruya hak kazanabilmek için, başvuru yapanların 21 Haziran 2021 itibarı ile Birleşik Krallık'ta olmaları gerekecek (bu tarih daha önce 6 Nisan 2021 olarak belirlenmişti). Eğitimlerine Ocak ya da Şubat 2021'de başlamış olan öğrenciler için ise Birleşik Krallık'ta olmaları gereken tarih 27 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020-21'de akademik eğitimine kendi ülkesinde online başlamış olanlar da başvuru yapabilecek.

Türkiye'den 2000'e yakın öğrenci

Türkiye'den her yıl binlerce öğrenci eğitim için İngiltere'ye gidiyor. Resmi verilere göre, 2020'de Türkiye'den 2.000'e yakın öğrenciye İngiltere'de eğitim için vize verildi.

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Birleşik Krallık'taki Türk öğrenciler için güzel bir haber!.. Birleşik Krallık'ta çalışmak isteyen Türk öğrencilere, kariyerlerine Birleşik Krallık'ta başlama imkanı sunacak. Bunu tercih eden öğrenciler, ülkelerimiz arasındaki insan-insana bağları zenginleştirecek, ticari ilişkilerimizi güçlenirecek ve aramızdaki işbirliğini tüm alanlarda kolaylaştıracak."

Mezun Rotası uygulaması sponsorsuz olacak; yani başvuru sahiplerine bir iş teklif edilmiş olması gerekmeyecek. Ayrıca belli bir ücret alıyor olma zorunluluğu bulunmayacak. Mezunlar esnek bir şekilde çalışabilecek ve iş değiştirebilecekler.

Başvurular için yabancı öğrencilerin Birleşik Krallık'ta lisans veya lisansüstü bir eğitimi ya da bir yüksek eğitim kurumunda uygun bir profesyonel yeterlilik programını, hükümetin göçmenlik şartlarına tam uyacak şekilde tamamlamış olması gerekecek.

Yeni Mezun Rotası uygulaması ile 2030 yılı itibarıyla Birleşik Krallık'taki yabancı yüksek öğrenim öğrencisi sayısının 600 bine çıkarılması hedefleniyor.