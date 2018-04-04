İngiltere'de Mart Ayında İnşaat Sektörü Daraldı

LONDRA (AA) – İngiltere'de inşaat sektörü mart ayında daraldı.

IHS/Markit verilerine göre İngiltere'de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında bir önceki aydaki 51,4 seviyesinden 47,0 seviyesine geriledi.

Beklenti mart ayında inşaat sektörü PMI verisinin 50,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Satın alım yöneticileri endeksinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim Moore, "Mart ayında ülkede görülen kar yağışı faaliyetleri durdurdu. Mevsimsel hava koşulları inşaat sektöründeki toplam aktiviteyi etkiledi. Sektördeki siparişlerde mart ayı itibariyle 2016 yılının haziran ayından bu yana en sert düşüş görüldü." ifadelerini kullandı.