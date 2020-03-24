İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi İngiltere'de market ve eczaneler hariç ticari faaliyetler durduruldu

İngiltere'de market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. Alınan karar gereği ülkede insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilecek.

İngiltere koronavirüs ile mücadelede Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak virüsün topluma yayılarak sürü bağışıklığı kazanılması stratejisini izlemiş ancak daha sonra geri adım attı. Euronews.com'da Görüntüle