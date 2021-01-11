İngiltere'de Mahsur Kalan Türkler'den Tahliye Uçağı İçin İmza Kampanyası
11.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:49
Türkiye'nin kapıları İngiltere'den gidecek yolculara, Corona virüsün yeni varyasyonunu önlemek gerekçesiyle yılbaşından bu yana kapalı. Bu nedenle belirsiz bir bekleyişe dönüşen yolculuk planları günler uzadıkça İngiltere'deki Türkler arasında çare arayışlarına neden oluyor.
Türkiye'nin kapıları İngiltere'den gidecek yolculara, Corona virüsün yeni varyasyonunu önlemek gerekçesiyle yılbaşından bu yana kapalı. Bu nedenle belirsiz bir bekleyişe dönüşen yolculuk planları günler uzadıkça İngiltere'deki Türkler arasında çare arayışlarına neden oluyor
Kaynak: DailyMotion.com