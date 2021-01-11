İngiltere'de Mahsur Kalan Türkler'den Tahliye Uçağı İçin İmza Kampanyası

Türkiye'nin kapıları İngiltere'den gidecek yolculara, Corona virüsün yeni varyasyonunu önlemek gerekçesiyle yılbaşından bu yana kapalı. Bu nedenle belirsiz bir bekleyişe dönüşen yolculuk planları günler uzadıkça İngiltere'deki Türkler arasında çare arayışlarına neden oluyor.