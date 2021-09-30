İngiltere'de mahkeme, Mart ayında öldürülen Sarah Everard'ı kaçırmak, tecavüz etmek ve öldürmekle suçlanan polis memuru Wayne Couzens'ı müebbet hapis...
İngiltere'de mahkeme, Mart ayında öldürülen Sarah Everard'ı kaçırmak, tecavüz etmek ve öldürmekle suçlanan polis memuru Wayne Couzens'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İngiltere'de mahkeme, Mart ayında öldürülen Sarah Everard'ı kaçırmak, tecavüz etmek ve öldürmekle suçlanan polis memuru Wayne Couzens'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. - LONDRA
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