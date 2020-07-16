İngiltere'de mahkeme bir pedofilin yaptığı 'insan hakları' itirazını reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiltere'de mahkeme bir pedofilin yaptığı 'insan hakları' itirazını reddetti

Pedofili suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyen Mark Sutherland'ın, hakkındaki delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığı gerekçesiyle cezasına yaptığı itiraz, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

İngiltere'de mahkeme bir pedofilin yaptığı 'insan hakları' itirazını reddetti
16.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:10

İngiltere'de çocuklara cinsel taciz ve saldırı suçlarından hüküm giyen Mark Sutherland, kendisi hakkında, pedofil avcıları diye tanımlanan kişilerce toplanan ve mahkemeye sunulan delillerin, 'özel hayatın gizliliği ihlal edilerek' toplandığını ve hukuka aykırı olduğunu söyleyerek cezasına itiraz etmişti.

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesiz temyiz başvurusunu reddetti.

Mark Sutherland, İskoçya'da Groom Resisters adıyla örgütlenen bir pedofiliyle mücadele grubu tarafından tuzağa düşürülerek yakalanmış ve mahkum olmuştu.

Grup, Sutherland'ı internet üzerinden 13 yaşında bir çocukla yazıştığına inandırmış ve Sutherland'ın pedofil olduğunu ortaya koyan bu yazışmaları delil olarak kullanarak suç duyurusunda bulunmuştu.

İngiltere hukukunda mahkeme kararı olmadan elde edilen özel yazışma ve konuşmalar, özel hayatın mahremiyeti hakkını ihlal sayılarak, mahkemelerde delil olarak kullanılamıyor.

Fakat Yüksek Mahkeme bugünkü kararında çocukların çıkarlarının bir pedofilin ceza yargılaması sırasında öne sürebileceği herhangi bir hak iddiasından daha öncelikli olduğuna hükmetti.

'Mahremiyeti hak etmeyen faaliyetler'

Hükmü video bağlantısı ile açıklayan Yargıç Lord Sales, beş hakimden oluşan heyetin oy birliğiyle, sanığın özel hayatının mahremiyetinin ihlal edilmediğine karar verdiklerini söyledi.

Lord Sales bunun iki sebebi olduğunu kaydetti:

Birincisi, özel hayatın gizliliğinin ihlal ettiğini öne sürebilmek için "söz konusu faaliyetin saygınlığı haketmesi" gerekiyordu. İkinci olarak, çocukların da hakları vardı ve bunların da gözetilmesi gerekliydi.

Yargıç Sales "Devletin çocukları yetişkinlerin cinsel suistimalinden koruma konusunda özel bir sorumluluğu olduğunu" ve bu suçları caydırıcı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi.

Bu nedenle savcıların sanığa karşı toplanmış delilleri, kurallarına uygun olmadan toplanmış bile olsa kullanmasının doğru olduğunu vurgulayan Yargıç Sales, insan hakları hukukunun özel hayatın mahremiyetini koruyan kurallarının bu davada sanık için geçerli olmadığına oy birliğiyle karar verildiğini ekledi.

Mark Sutherland neden yargılanmıştı?

37 yaşındaki Mark Sutherland, İskoçya'da örgütlü "pedofil avcısı" Groom Resisters grubu tarafından yakalatıldı.

Grindr cep telefonu uygulaması üzerinden 13 yaşında bir oğlan çocuğu kimliğiyle pedofil "avına" çıkan grup Sutherland'ın bu hesapla yazışmalarını delil olarak kullandı.

Sutherland yazışmalarda 13 yaşında bir çocuk olduğunu düşündüğü hesaba cinsel içerikli fotoğraflar yolladı ve çocukla buluşma ayarladı. Halbuki hesabı kullanan kişi 48 yaşındaki Paul Devine idi.

Sutherland Glasgow'daki Partick otobüs durağına buluşmaya gittiğinde karşısında pedofiliyle mücadele grubundan iki kişiyi buldu.

Bu kişiler Sutherland'ı yakalayıp polise teslim ettiler ve olayı sosyal medyada da canlı olarak yayınladıktan sonra ellerindeki delilleri savcılara verdiler.

Daha önce 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel içerikli fotoğraflar yollama suçundan hüküm giymiş olan Sutherland Ağustos 2018'de de bir çocukla irtibat kurmaya çalışma suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatları ne diyor?

Sutherland'ın avukatları Yüksek Mahkeme'ye itirazlarında, sanığın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ile güvence altına alınan 'özel hayatın gizliliği hakkı'nın ihlal edildiğini savundular.

Avukat Gordon Jackson, polisin bu tür pedofil avcısı grupların varlığından haberdar olduğunu, bu grupların polis ve savcılarla birlikte hareket etmesi ve onların sessiz onayını almasının rahatsız edici bir durum olduğunu söyledi.

İskoçya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre pedofili faaliyetleriyle ilgili davaların neredeyse yarısı bu tür grupların faaliyetleri sonucu açılabiliyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yılın Şubat ayında yayımlanan bir raporda, bu tür pedofiliyle mücadele gruplarında yer alan kişilerin yasal bir statüleri olmadığını, bir hukuk eğitimleri de olmadığını söyleyerek, İskoçya polisinin bu alanda daha aktif bir çalışma yürüterek bu grupların rolünü azaltması ihtiyacına işaret etmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu Güncel
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu Güncel
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Uzman çavuş 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulununca Şırnak sokaklara döküldü
Uzman çavuş 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulununca Şırnak sokaklara döküldü
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Uçaklarda gizli denetçi dönemi! Kurallara uymayan yolculara ceza yazılacak
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Korkunç iddia: HDP Milletvekili Mensur Işık eşini darbedip hastaneye gitmesine engel oldu
Korkunç iddia: HDP Milletvekili Mensur Işık eşini darbedip hastaneye gitmesine engel oldu
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Mehmet Han Fatih Sultan Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cansu Tosun Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Fırat Aydınus İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Asker 15 Temmuz
Şu an buradasınız: İngiltere'de mahkeme bir pedofilin yaptığı 'insan hakları' itirazını reddetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 09:10:24. #1.15#
title