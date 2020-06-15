- İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı- Toplu taşımada maske takma zorunluluğu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı- Toplu taşımada maske takma zorunluluğu...

- İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı Toplu taşımada maske takma zorunluluğu getirildi İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle üç aydır kapalı olan mağazalar bugün yeniden açıldı.

15.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:40

- İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı

Toplu taşımada maske takma zorunluluğu getirildi

MANCHESTER - İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle üç aydır kapalı olan mağazalar bugün yeniden açıldı. Ülkede toplu taşıma araçlarında ise maske takma zorunluluğu getirildi.

İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalar hafifletiliyor. Hükümetin korona virüs salgını kapsamında normalleşme planına göre ülkede 3 aydır kapalı olan mağazalar, bugün yeniden kepenk açtı. Başkent Londra'da bazı mağazaların girişinde uzun kuyruk oluştu. Yayınlanan yönetmeliğe göre hijyen kurallarına uyma zorunluluğu bulunan mağazalarda 2 metrelik mesafenin sürdürülmesinin sağlaması ve mümkün olduğunca temassız ödemelerin kullanılmasının teşvik edilmesi isteniyor. Ayrıca çalışanların, iade edilen ürünleri 72 saat boyunca karantinaya alması bekleniyor. Birçok işletme sahibi ise bu önlemlerin satışlarda olumsuz etkiye neden olabileceğini ifade ediyor.

İngiltere'de toplu taşımada maske takma zorunluluğu

Mağaza yetkililerinin 2 metre mesafe kuralına uyulması amacıyla mağazadaki belli bölümlere yönerge ve işaretlerin bulunduğu tabelalar koyması gerekiyor. Alışveriş sepetlerinin ise her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi şart. Yönetmeliğe göre mağazalara giren müşteri sayısına da kısıtlama getirildi. Ayrıca bugünden itibaren İngiltere'de toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilirken, mağazalarda ise maske takılması zorunlu tutulmadı.

Başbakan Johnson, "güvenli" alışveriş yapmaya çağırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, mağazaların yeniden açılması konusunda "çok iyimser" olduğunu belirtirken perakendecilerin "muazzam bir müşteri hareketi" olup olmayacağını bilmediğini dile getirdi. İngiltere ekonomisinin korunabilmesi nedeniyle yeniden açılan mağazalar için perakende uzmanları, dükkanların acil bir rahatlama görmeyeceğini düşünüyor.

Öte yandan Kuzey İrlanda Cuma günü dükkanların yeniden açılmasına izin verirken İskoçya ve Galler'deki zaruri olmayan mağazalar hala kapalı durumda.

- İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı- Toplu taşımada maske takma zorunluluğu...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Haber
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Demet Evgar Kenan Doğulu Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: - İngiltere'de mağazalar, 3 ay aradan sonra yeniden açıldı- Toplu taşımada maske takma zorunluluğu... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 19:47:08. #1.15#
title