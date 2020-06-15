İngiltere'de mağazalar 3 ay aradan sonra yeniden açıldı (2)
Açılan mağazalardan detaylar Sosyal mesafe kurallarına göre sıra bekleyen vatandaşlar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan mağazalar yeniden açıldı.
15.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:39
Açılan mağazalardan detaylar
Sosyal mesafe kurallarına göre sıra bekleyen vatandaşlar
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan mağazalar yeniden açıldı.
Kaynak: AA