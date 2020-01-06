İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor

06.01.2020 06:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 06:35

İngiltere'nin önde gelen 100 şirketinin üst düzey yöneticilerinin 3 günlük maaşının, ülkedeki yıllık ortalama maaş olan 29.559 sterline denk olduğu ortaya çıktı.

Yeni yapılan araştırmaya göre FTSE 100 şirketlerinin yöneticileri saatte 900 sterlinden fazla kazanıyor. İngiltere'de ortalama bir tam zamanlı çalışanın saatlik ücreti ise 14,37 sterlin.

Yani Noel ve yeni yıl tatili sonrası 2 Ocak Perşembe günü işbaşı yapan yöneticiler, bu akşam itibariyle bir çalışanın ortalama yıllık maaşını kazanmış olacak.

Londra Borsası'nda işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketteki (FTSE 100) maaş araştırması Chartered Institute of Personnel and Development adlı İngiliz bir insan kaynakları şirketi ile High Pay Centre adlı bir düşünce kuruluşu tarafından yapıldı.

Araştırmada ulaşılan son verilere göre FTSE 100 şirketlerinin patronları 2018 yılında ortalama 3.46 milyon sterlin kazandı. Bu, ortalama maaşın yaklaşık 117 katı.

İngiltere'de 250'den fazla çalışanı olan şirketler bu yıldan itibaren üst düzey yöneticiler ile ortalama çalışanların maaş oranlarını ve aradaki farkın gerekçelerini kamuya açıklamak zorunda.

Araştırmayı yapan düşünce kuruluşu High Pay Centre'ın direktörü Luke Hildyard "CEO'lar geri kalan çalışanlara kıyasla olağandışı maaşlar alıyorlar ve İngiltere maaş adaletsizliğinin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri" dedi.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki maaş farkının "endişe verici" olduğu yorumunu yaptı ancak bu yıl yürürlüğe giren "kamuya açıklama" yasası ile eşitsizliğe dikkat çekilebileceğini belirtti.