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İngiltere, Futbol, Spor

İngiltere'de ligler "şartlar elverişli olduğunda" başlayacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi.

27.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:08
İngiltere'de ligler

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi.

Liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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