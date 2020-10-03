İngiltere'de kütüphaneden aldığı kitabı 48 yıl sonra iade etti
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İngiltere'de kütüphaneden aldığı kitabı 48 yıl sonra iade etti

03.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:08
İngiltere'de kütüphaneden aldığı kitabı 48 yıl sonra iade etti

İngiltere'de bir kütüphaneden Bir Lokomotif Thomas (Thomas the Tank Engine) kitabı ve Renklerle Öğrenmek (Learning in Colour) serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye iade edildi.

İngiltere'de bir kütüphaneden Bir Lokomotif Thomas (Thomas the Tank Engine) kitabı ve Renklerle Öğrenmek (Learning in Colour) serisinden bir eser, 48 yıl sonra ödünç alındıkları kütüphaneye iade edildi. Kitabın gecikme bedeli ise 80 bin TL olduğu açıklandı.

İngiltere'deki Hampshire'da yer alan bir kütüphaneden 48 yıl önce iki kitap alan kişi kitabı eserleri aldığı kütüphaneye geri iade etti."Andy" ismiyle imzalanarak iadelere iliştirilen notta, "1972'de çocukken Basingstoke'tan taşındıklarında" kitaplar iade edilmediği için özür dilendi.Notu yazan kişi, "Bu kitapların geç iadesi için özürlerimi lütfen kabul edin" ifadesini de kullandığı belirtildi. İadenin "düşünceli bir jest" olduğunu kaydeden Hampshire Belediyesi, gecikme bedelinin talep edilmeyeceğini açıkladı.

GECİKME BEDELİ 80 BİN LİRA

Güncel cezai bedelden hesaplandığı zaman kitapların gecikme bedelinin yaklaşık 8 bin sterlin (yaklaşık 80 bin lira) olduğu ancak, kitapları alan kişinin yazdığı özür notu deniyle gecikme bedelinin alınmadığı ifade edildi.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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