İngiltere'de kuş gribi alarmı

İngiltere Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, Alcester kentindeki bir tesiste bulunan kanatlı hayvanlarda kuş gribi tespit edildiğini açıklayarak, tüm hayvanların itlaf edileceğini bildirdi.

İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde yer alan Alcester kentindeki bir tesiste bulunan kanatlı hayvanlarda yüksek derecede bulaşıcı olan H5N1 virüsü diğer adıyla kuş gribi tespit edildi. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) tarafından yapılan açıklamada, tesisteki kuş gribi vakaları doğrulanarak, tesiste bulunan tüm hayvanların itlaf edileceği aktarıldı. Tesiste kaç adet hayvanın bulunduğu ise paylaşılmadı.

Söz konusu tesis çevresinde 3 kilometrelik koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi ilan edildi.

Son kuş gribi vakaları, İngiltere'de ülke çapında Kuş Gribi Önleme Bölgesi ilan edilmesi ve çiftliklere biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırma emri verilmesinden bir haftadan daha kısa bir sürede tespit edildi.

Önceki kuş gribi vakaları ise, Galler'in kuzeyinde, İskoçya'nın doğusunda ve İngiltere'nin merkezinde kanatlı hayvanlar için olan bir rehabilitasyon merkezinde tespit edilmişti.

Kuş gribi son birkaç haftadır, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya başladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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