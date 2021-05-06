İngiltere'de kuğuya çirkin şaka: Başına çorap geçirip göle bıraktılar
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İngiltere'de kuğuya çirkin şaka: Başına çorap geçirip göle bıraktılar

İngiltere'de kuğuya çirkin şaka: Başına çorap geçirip göle bıraktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de bir kuğu, geçtiğimiz pazar günü kafasına bir çorap geçirilmiş halde bulunurken, çirkin şakanın hedefi olan kuğunun ölümden döndüğü belirtildi.

İngiltere'de bir kuğu, geçtiğimiz pazar günü kafasına bir çorap geçirilmiş halde bulunurken, çirkin şakanın hedefi olan kuğunun ölümden döndüğü belirtildi.

İngiltere'de yer alan Lincolnshire'daki Coulson Road'da bir kuğu acımasız bir şakanın hedefi oldu. Kuğun başına kimliği belirsiz kişiler tarafından siyah bir çorap geçirildi. Lincolnshire polisi, geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayı kasıtlı ve "akılsızca bir şaka" olarak nitelendirerek, zamanında müdahale edilmemiş olsa kuşun açlıktan ya da boğularak ölebileceğini söyledi. Polis, olayda rolü olanların izini sürmek amacıyla Kraliyet Ailesi'ne bağlı Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile ortak çalışmalara başladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Çorabın kuğunun başına sıkıca yerleştirildiği ve boynunun ne kadar aşağısında olduğu için nesnenin kasıtlı olarak Swan'ın kafasına yerleştirildiğine inanıyoruz. Bunun tesadüfi olduğuna inanmıyoruz.

RSPC yetkililerinden Kate Burris, "Bu akılsızca yapılan şaka, zavallı kuğunun uzun süre acı çekmesine neden olabilirdi. Şu anda üreme ve yuvalama mevsiminde oldukları göz önüne alındığında, böyle bir şey aynı zamanda söz konusu kuğuya bağımlı yavrunun da acı çekmesine hatta ölmesine neden olabilirdi" dedi.

Ülkede halihazırda uygulanan yaban ve kırsal hayata ilişkin yasa kapsamında koruma altında bulunan kuğuları öldürmek, yaralamak veya çalmak suç sayılıyor. Söz konusu suçu işleyenler 6 ay hapis veya para cezası alabiliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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