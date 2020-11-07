İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek

07.11.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:48
İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek

İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs (covid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.

İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin koronavirüs (covid-19) önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı'nda 1987 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Noel yemeğini koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı. İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, sarayı çalışanlarının koronavirüs tedbirlerinin Kraliçe Elizabeth tarafından arttırıldığını ve Noel yemeğinin iptal edileceğini aktardı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 355 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e, toplam can kaybı ise 48 bin 475'e ulaştı.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Fransa'dan sonra İngiltere ve Avusturya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'dan sonra İngiltere ve Avusturya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Timur Selçuk Demet Özdemir
Spor Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de Kraliyet ailesinin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 16:53:17. #1.15#
title