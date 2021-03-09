İngiltere'de Kraliyet ailesi, Prens Harry ve eşinin "ırkçılık" suçlamalarını "endişe verici" olarak niteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'de Kraliyet ailesi, Prens Harry ve eşinin "ırkçılık" suçlamalarını "endişe verici" olarak niteledi

09.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:20
İngiltere'de Kraliyet ailesi, Prens Harry ve eşinin

İngiltere'de Prens Harry ve eşi Megan Markle'ın "ırkçılık" suçlamalarını "endişe verici" olarak niteleyen Kraliyet ailesinin, iddiaları özel olarak inceleyeceği bildirildi.

İngiltere'de Prens Harry ve eşi Megan Markle'ın "ırkçılık" suçlamalarını "endişe verici" olarak niteleyen Kraliyet ailesinin, iddiaları özel olarak inceleyeceği bildirildi.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşinin ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalara ilişkin bir bildiri yayımladı.

Kraliyet ailesinin, Prens Harry ve eşinin son yıllarının zor geçtiğini öğrendiği için çok üzgün olduğu aktarılan bildiride, "Harry ve Megan, her zaman çok sevilen aile üyeleri olarak kalacak." ifadesine yer verildi.

Bildiride, Prens Harry ve eşinin ortaya attığı "ırkçılık" iddialarının "endişe verici" olduğu ve konunun aile tarafından özel olarak inceleneceği kaydedildi.

Çiftin iddiaları

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de Kraliyet ailesi, Prens Harry ve eşinin "ırkçılık" suçlamalarını "endişe verici" olarak niteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 21:27:20. #1.15#
title