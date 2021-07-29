İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü
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İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü

İngiltere'de Kovid-19 vakalarındaki düşüş eğilimi tersine döndü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de 27 Temmuz'a kadar "şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün" yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısında düşüş kaydedilirken, dün ve bugün açıklanan son veriler düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

İngiltere'de 27 Temmuz'a kadar "şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün" yeni tip koronavirüs (Kovid19) vaka sayısında düşüş kaydedilirken, dün ve bugün açıklanan son veriler düşüş eğiliminin tersine döndüğünü ortaya koydu.

Ülkede 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmasına rağmen, şubat ayından bu yana ilk kez 22-27 Temmuz'da üst üste 7 gün Kovid-19 vaka sayılarında azalma görüldü.

Ancak, dün açıklanan 27 bin 734 vaka ve son 24 saatte bildirilen 31 bin 117 yeni vaka sayısı, düşüş eğiliminin tersine döndüğünü gösterdi.

Temmuzun ikinci haftasında Kovid-19 vakalarının 50 bini geçtiği İngiltere'de son günlerde açıklanan 30 bini bulan verilerle ilgili de birtakım şüpheler gündeme geldi.

Zoe Kovid Semptom Çalışması kurucularından Profesör Tim Spector, kendi çalışmasıyla günde yaklaşık 60 bin kişinin virüse yakalandığının tespit edildiğini belirterek, "(Resmi verilerde) İki günde yüzde 30 gibi bir düşüş, pandemilerde neredeyse hiç duyulmamış bir şey." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, İngiltere ve Galler'de 21 Temmuz'a kadar olan haftada Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Kovid-19 uygulamasını kullanan 689 bin 313 kişiye kendini tecrit etmesi gerektiğine dair uyarı mesajı gönderildi.

Buna karşılık, 14 Temmuz'a kadar olan haftada ise kendini izole etmesi için 618 bin 903 kişiye mesaj gönderilmişti.

Temmuzdan bu yana hastaneye yatış oranlarında da artışın görüldüğü İngiltere'de, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla temmuz sonuna kadar 100 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunulmuştu.

27 Temmuz'da martın ortasından bu yana Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölü sayısı görüldü

İngiltere'de 27 Temmuz'da Kovid-19 nedeniyle 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle, 141 ölümün gerçekleştiği "17 Mart'tan bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı" kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle dün 91 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere'de bugün 85 ölü sayısı kayda geçti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 689 bin 242'e ulaşırken bunlardan 37 milyon 610 bin 911'ine ikinci doz aşı yapıldı.

İngiliz hükümeti, seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda daha emin

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve "trafik ışığı sistemi" adı verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor.

Buna göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede", Türkiye "kırmızı listede" bulunuyor.

Kovid-19 aşısının 2 dozunu yaptıran Avrupa Birliği (AB) ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunun kaldırıldığı İngiltere'de gelecek hafta açıklanacak seyahat kısıtlamalarına ilişkin güncellemede daha fazla ülkenin yeşil ve sarı listeye alınacağı gündeme geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, hükümetin, yakında daha fazla ülkenin sarı ve yeşil seyahat listelerine ekleneceğinden "giderek daha fazla emin" olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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